Китайцы представили Lamborghini Urus для бедных, который может приехать в Россию

Внешне Jetour Dasheng действительно получился ярким и издали напоминает итальянский «Урус». Огромная решетка радиатора, «хищная» передняя оптика, стремительный облик. Новинка явно заинтересует как молодых водителей, так и автолюбителей среднего возраста.

Если говорить про габариты, то Dasheng вышел довольно крупным. Длина — 4590 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1685 мм. Что касается колесной базы, то она равна 2720 мм, а это значит, что у автомобиля довольно просторный салон.

Покупателям предлагают два силовых агрегата — бензиновый мотор и гибрид. Первый представляет собой 1,6-литровый двигатель мощностью 197 л. с. Второй — бензин-электрическая установка, состоящая из 1,5-литрового наддувного мотора, в которую встроен электродвигатель. Ее суммарная отдача равна 326 л. с.

Судя по намерения компании Chery увеличить экспансию на российский рынок, у Jetour Dasheng есть все шансы приехать в Россию. Наши люди несомненно оценят дизайн «под Урус», да и цену, которая будет точно меньше той, что просят за Lamborghini.