9 самых дешевых китайских кроссоверов на российском рынке

Примечательно, что со стремительной атакой азиатов, которая в обозримом будущем имеет риск и вовсе превратить китайцев в монополистов на нашем авторынке, у потребителя фактически не остается выбора. Точнее, он есть: можно купить «китай» подешевле или подороже. Что ж, о самых бюджетных из моделей и поговорим.

JAC

Видел суслика, нет? А он есть. Практически то же самое можно сказать и о компактном кроссовере JAC S3, который вроде бы и продается, да не сильно покупается. А между тем, на сегодняшний день — это самый дешевый из китайских SUV. Рекомендованная розничная цена на автомобиль стартует от 1 300 000 рублей.

Пусть он внешне и напоминает старенький Hyundai ix35, а от салона так и веет архаизмом, но за такие деньги сегодня не купишь даже отечественную LADA Vesta. А тут вам не просто иномарка, да еще и кроссовер. Мотор — безальтернативный и откровенно слабенький: с объема 1,6 литра снято 106 сил мощности. Впрочем, едет — и слава Богу. Другое дело, что у дилеров вы машину, если и найдете, то будет она в лучшем случае 2019—2020 годов выпуска.