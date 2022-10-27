9 самых дешевых китайских кроссоверов на российском рынке

Примечательно, что со стремительной атакой азиатов, которая в обозримом будущем имеет риск и вовсе превратить китайцев в монополистов на нашем авторынке, у потребителя фактически не остается выбора. Точнее, он есть: можно купить «китай» подешевле или подороже. Что ж, о самых бюджетных из моделей и поговорим.
JAC
Видел суслика, нет? А он есть. Практически то же самое можно сказать и о компактном кроссовере JAC S3, который вроде бы и продается, да не сильно покупается. А между тем, на сегодняшний день — это самый дешевый из китайских SUV. Рекомендованная розничная цена на автомобиль стартует от 1 300 000 рублей.
Пусть он внешне и напоминает старенький Hyundai ix35, а от салона так и веет архаизмом, но за такие деньги сегодня не купишь даже отечественную LADA Vesta. А тут вам не просто иномарка, да еще и кроссовер. Мотор — безальтернативный и откровенно слабенький: с объема 1,6 литра снято 106 сил мощности. Впрочем, едет — и слава Богу. Другое дело, что у дилеров вы машину, если и найдете, то будет она в лучшем случае 2019—2020 годов выпуска.
FAW
Кроссовер FAW Besturn X80 оказался не просто вторым по доступности китайским SUV в России, а еще и первым — с автоматической коробкой передач. Если с АКП паркетник попросит за себя немногим больше 1 700 000 рублей, то на «механике» получится сэкономить почти 230 000. Мотор — два литра и целых 142 «лошадки». Прямо-таки «пушка-гонка»!
А вот компактный «собрат» FAW Besturn X40 с движком о 108 силенках, агрегатированным с ручной «пятиступкой», потребует не менее 1 600 000 рублей. Собственно, он занял третье место на российском рынке по возрастанию цены в секторе китайских «проходимцев».
СHERY
Чуть больше 1 700 000 рублей просят дилеры за самый маленький кроссовер в линейке Chery — Tiggo 4. Помимо металлического каркаса о пяти дверях потребители получат 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 113 сил, сопряженный с пятискоростной «механикой».
Доплата за более производительный 147-сильный двигатель и роботизированную коробку может склонить к выбору «родственного» Chery Tiggo 4 PRO, недавно представленного в России. Он красивее, умнее и технологичнее. Старт — от 2 050 000 рублей.
DFM
А это самый дешевый семиместный кроссовер из Китая — Dongfeng 580, который можно приобрести за 1 930 000 рублей. К тому же, на автомобиль предоставляется весьма солидная гарантия — целых семь лет. Помимо просторного, хотя и достаточно примитивного салона, покупателям достанется 132-сильный атмосферник объемом 1,8 литра, спаренный с пятиступенчатой механической коробкой передач. Есть, правда, и турбированный агрегат, обученный трудиться в связке с вариатором. Но авто в подобном исполнении обойдется не менее, чем в 2 200 000 рублей.
CHANGAN И GEELY
Немногим меньше 2 000 000 рублей выудит из кошелька будущего владельца кроссовер Changan CS 35 Plus. За эти деньги покупатель получит авто с 1,6-литровым бензиновым двигателем вкупе с «механикой» о шести передачах. С таким же 128-сильным движком умеет дружить и «автомат», вот только доплачивать за него придется по меньшей мере 100 000 рублей.
Примерную ценовую планку держит и модный кроссовер Geely Coolray, который обаял молодую аудиторию дерзким видом, эксцентричным интерьером и обилием умной электроники. В движение авто приводится трехцилиндровым мотором на 1,5 литра, а компанию ему составляет проверенная опытом преселективная трансмиссия.
HAVAL
Пожалуй, это самый грациозный и технически обогащенный автомобиль — единственный в нашем обзоре полноприводный кроссовер Haval Jolion, который, кстати, попал под действие государственной программы льготного автокредитования. К тому же, дилеры стали предлагать дополнительный скидки, уступая клиентам по 150 000 рублей. Иными словами, при рекомендованной розничной цене в 2 030 000 рублей можно в довесок некисло сэкономить.
По технике тут, в общем-то, тоже неплохо. Вменяемый мотор мощностью 143 л. с. призван дружить с «механикой», распределяющей тягу на передние колеса. А вот 150-сильному агрегату уже аккомпанирует «робот», передающий крутящий момент на обе оси. Но и ценник на такую модификацию будет минимум на 100 000 выше.