В Россию привезли кроссовер Acura MDX последнего поколения

Экзотический для России представитель японского «премиума», кроссовер Acura MDX, появился на отечественном рынке. Это самое свежее поколение модели, впервые представленное публике в конце «коронавирусного» 2020 года. Любопытно, что машины завозятся в Россию из Канады в качестве подержанных, но при этом пробег на их одометрах не превышает сотни километров — как это бывает у всех новых авто, реализуемых через салоны официальных дилеров.

Российские цены на MDX варьируются в пределах 6,5—8,5 млн. рублей — в зависимости от комплектации и жадности продавца. «В базе» кроссовер оснащен 3,5-литровым 290-сильным атмосферным бензиновым мотором и 10-ступенчатым «автоматом». Привод — полный. Спортивная модификация, именуемая Type S, укомплектована турбированным трехлитровым V6 мощностью 355 л. с.