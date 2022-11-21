В Россию привезли кроссовер Acura MDX последнего поколения

фото Honda
Российские автодилеры на свой страх и риск завозят на отечественный рынок все новые модели, не поставляемые в нашу страну официально. Acura MDX стала одной из таких машин, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Экзотический для России представитель японского «премиума», кроссовер Acura MDX, появился на отечественном рынке. Это самое свежее поколение модели, впервые представленное публике в конце «коронавирусного» 2020 года. Любопытно, что машины завозятся в Россию из Канады в качестве подержанных, но при этом пробег на их одометрах не превышает сотни километров — как это бывает у всех новых авто, реализуемых через салоны официальных дилеров.

Российские цены на MDX варьируются в пределах 6,5—8,5 млн. рублей — в зависимости от комплектации и жадности продавца. «В базе» кроссовер оснащен 3,5-литровым 290-сильным атмосферным бензиновым мотором и 10-ступенчатым «автоматом». Привод — полный. Спортивная модификация, именуемая Type S, укомплектована турбированным трехлитровым V6 мощностью 355 л. с.

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21 ноября 2022
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