Chery готовит новый компактный кроссовер для бренда Omoda

Если смотреть на формы кузова, напрашивается вывод: перед нами — Chery Tiggo 3x Plus, который еще в 2021 году привезли в Россию под именем Tiggo 2 Pro. Но не для продажи, а для маркетингового исследования. Однако многие дизайнерские элементы у него новые. Причем схожие с теми, что мы видели на Omoda C5. Поэтому предположим, что новинка станет на ступеньку ниже C5. То есть, «компакту» уготована судьба базовой модели бренда.

Напомним и о том, что еще летом в Поднебесной были опубликованы патентные изображения недорогого SUV. Это еще одно подтверждение того, что инженеры Chery расширяют модельный ряд «Омоды».

Если говорить про техническую часть, то нынешний Tiggo 3x Plus имеет длину 4200 мм при колесной базе 2555 мм. Под капотом работает «атмосферник» объемом 1,5 литра мощностью 116 л. с. В России он известен по модели Tiggo 4. В паре с мотором трудится 5-ступенчатая «механика» или вариатор CVT9.