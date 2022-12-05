Компактный кроссовер Skoda Kamiq приехал в Россию

Skoda Kamiq дебютировал почти три года назад — тогда представители Skoda говорили, что хотя модель ориентирована главным образом на Европу, шанс, что однажды она приедет к нам, все же есть. И действительно — приехала. Правда, не совсем так, как ожидалось, но какая, впрочем, разница.

Итак, объявления о продаже Skoda Kamiq опубликовали сразу несколько дилеров в разных регионах России: за кроссовер в зависимости от исполнения просят от 2 450 000 до 2 900 000 рублей. Один продавец утверждает, что автомобиль уже имеется в наличии — мол, приезжай и сразу забирай. А второй пока только едет на площадку.

Skoda Kamiq, построенный на модульной платформе MQB-A0, располагает безальтернативным передним приводом. Его моторная гамма включает четыре двигателя: три бензиновых (на 95, 115 и 150 л. с.) и один «дизель» на 115 сил. Что же до коробок передач, то европейские покупатели могут выбирать между шестиступенчатой «механикой» и семидиапазонным «роботом».

Напомним, что Skoda приостановила поставки новых автомобилей в Россию и выпуск машин на площадках в Калуге и Нижнем Новгороде еще в начале марта. И с тех пор никаких официальных заявлений от представителей компании не поступало: заводы пока не проданы, окончательного расставания с отечественным рынком не было, официальные дилеры работают.