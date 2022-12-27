В Россию привезли первую партию кроссоверов Voyah Free

Бренд Voyah создан китайским концерном Dongfeng для выпуска дорогих моделей. За внешность отвечают итальянцы из Italdesign. Кроме того, специально для премиального модельного ряда азиаты разработали модульную платформу ESSA (Electric Smart Secure Architecture). У всех машин на этой «тележке» алюминиевый подрамник, двухрычажная подвеска спереди, многорычажная сзади, а тяговая батарея расположена под полом.

Шпионские фото первой партии полноразмерных SUV публикует сайт «Китайские автомобили». Издание сообщает, что в страну прибыли версии с двумя электромоторами суммарной отдачей 488 л. с. Напомним, что длина Voyah Free — 4905 мм, ширина — 1950 мм, а высота равна 1660 мм. Первую «сотню» электрокар набирает за 4,7 с, а заряда батареи хватает на 500 км пути.

В сентябре «Моторинвест» оценил новинку в 7 990 000 рублей, но сейчас «прайс» может измениться.