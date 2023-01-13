У Haval Dargo в России появится новая спорная версия

Фото производителя
Китайский кроссовер Haval Dargo, который отличается своей неоднозначной внешностью, получит в нашей стране спецверсию X. По заверению производителя, у нее будут широкие внедорожные возможности. И именно к этому возникают вопросы.
Виктор Васильев

Обычно «внедорожные» модификации выделяют ярким обвесом и агрессивным дизайном ряда кузовных элементов, но у китайцев фантазии не хватило. Dargo X можно узнать лишь по черной рамке решетки радиатора да «заклепкам» на колесных арках. Вряд ли это привлечет покупателей, которые выбирают глазами.

В кой-то веки есть изменения и по технике. Появилась блокировка заднего дифференциала, система поддержания постоянной скорости, а также «экспертный режим», отключающий большинство электронных помощников. Но не спешите радоваться: этот «винегрет» нужен только для того, чтобы пустить пыль в глаза, ведь Dargo — классический городской кроссовер с несущим кузовом. Да и дорожный просвет у него невелик.

Идем дальше. Под капотом новинки работает уже известный 192-сильный бензиновый мотор объемом 2 литра в паре с «роботом». А такой трансмиссии, как мы помним, буксование противопоказано.

Остается лишь добавить, что продажи Dargo X стартуют в ближайшие месяцы. Прайс пока неизвестен, но он точно не будет маленьким, хотя обслуживание — дешевым.

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13 января 2023
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