Рамный внедорожник Tank 700 покажут в апреле

На данный момент известно, что пятиместный Tank 700 базируется на платформе «пятисотки». Его длина — 5090 мм, ширина — 1952 мм, а размер колесной базы составляет 3000 мм.

Издание CarsNewsChina сообщает, что автомобиль получил решетку радиатора с горизонтальными ламелями, окрашенные в цвет кузова расширители колесных арок, 22-дюймовые колеса и светодиодную оптику. Ожидается, что в списке опций будет лебедка.

Под капотом работает 3-литровый бензиновый мотор в паре с 48-вольтовым стартером-генератором и 9-ступенчатым «автоматом». Суммарная мощность силовой установки равна 360 л. с. Не исключаем, что в гамме есть и традиционные бензиновые и дизельные двигатели. С ними мы ждем новинку рынка в России, ведь у нас уже с пафосом анонсировали среднеразмерный Tank 300 и полноразмерную «пятисотку». Цены на Tank 700 пока неизвестны.