Chery проводит жесткие испытания нового кроссовера TJ−1

Новинку китайцы хотят представить летом. Причем она станет первенцем целого семейства. На что тонко намекают надписи на камуфляжной пленке «Light off-road». То есть компания позиционирует кроссовер как автомобиль для легкого бездорожья, а не как городской. Ожидается, что он получит двухъярусную головную оптику, а на корме появится длинная полоска стоп-сигнала. Под капот китайцы установят наддувный мотор объемом 1,6 литра, работающий в паре с «роботом». Привод — полный. Предположим, что речь идет о силовом агрегате от Exeed TXL.

Пока транспортное средство представляет собой лишь ходовой прототип, потому какие-либо выводы делать рано. Chery специально проводит контролируемые «сливы» информации, чтобы подогреть интерес к новинке. Но вполне вероятно, что товарная машина может приехать к нам и это еще больше разнообразит модельный ряд бренда в России.