Появились первые фото салона нового Geely Atlas

Фото производителя
Маркетологи Geely выложили в одну из соцсетей снимки интерьера нового кроссовера Boyue Cool, известного в России под именем Atlas. Пока новинка в нашей стране не продается, но есть все шансы, что мы все же увидим ее в салонах дилеров.
Виктор Васильев

На фото хорошо видна передняя панель с двумя экранами — компактной «приборкой» и расположенным вертикально центральным дисплеем. Похожая архитектура у более крупного SUV — Boyue L. Его уже можно купить в Китае. Кроме этого, хорошо виден скошенный в нижней части руль и атмосферная подсветка.

По данным издания AutoHome, задний диван новинки довольно просторный: здесь с комфортом разместятся три человека. Что касается техники, то под капотом мы увидим бензиновый агрегат объемом 1,5 литра (181 л. с.) и семиступенчатый «робот».

Напомним, что недавно азиаты запатентовали на нашем рынке новый Geely Atlas, который на родине называется Boyue L. Изображения кроссовера появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Предположим, что Boyue Cool, то есть тот же «Атлас», но чуть компактнее, также приедет в Россию и может продаваться как спецверсия.

новинки рынка, новая модель, кроссоверы, продать машину, купить машину, китайские авто
24 марта 2023
244