Появились первые фото салона нового Geely Atlas

На фото хорошо видна передняя панель с двумя экранами — компактной «приборкой» и расположенным вертикально центральным дисплеем. Похожая архитектура у более крупного SUV — Boyue L. Его уже можно купить в Китае. Кроме этого, хорошо виден скошенный в нижней части руль и атмосферная подсветка.

По данным издания AutoHome, задний диван новинки довольно просторный: здесь с комфортом разместятся три человека. Что касается техники, то под капотом мы увидим бензиновый агрегат объемом 1,5 литра (181 л. с.) и семиступенчатый «робот».

Напомним, что недавно азиаты запатентовали на нашем рынке новый Geely Atlas, который на родине называется Boyue L. Изображения кроссовера появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Предположим, что Boyue Cool, то есть тот же «Атлас», но чуть компактнее, также приедет в Россию и может продаваться как спецверсия.