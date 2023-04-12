«Москвич 3» получит новую комплектацию

В список опций компактного SUV вошли такие блага как подогрев кресел, цифровая панель приборов диагональю более десяти дюймов, электропривод складывания боковых зеркал, а также дополнительные системы помощи водителю. Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на генерального директора завода «Москвич» Дмитрия Пронина. Топ-менеджер обещает, что в автосалонах такие машины появятся уже совсем скоро.

Напомним, что в гамме двигателей «Москвича 3» есть 1,5-литровый наддувный мотор мощностью 150 сил, а также 1,6-литровый «атмосферник» с отдачей в 109 «лошадей». Оба агрегата доступны как с 6-ступенчатой «механикой», так и с вариатором.

Стоимость кроссовера начинается от 1 970 000 рублей за трехпедальную версию и 2 035 000 за «автоматическую». Электромобиль «Москвич 3е» оценен в 3 500 000 рублей. Ранее Дмитрий Пронин говорил, что цены на кроссовер довольно привлекательны, однако их рост в будущем неизбежен.