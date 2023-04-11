Без «косяков»: 10 машин с самыми надежными 1,6-литровыми моторами

Фото производителя
«Бэушные» автомобили становятся все более популярными, ведь денег у наших граждан не прибавляется. Причем особым спросом пользуются модели с 1,6-литровыми двигателями. Многие из них надежны, экономичны, да и транспортный налог не разоряет. Многие, но не все.
Виктор Васильев

Иногда инженеры «выкатывают» очень ресурсные агрегаты. И как правило, у них схожие технические решения. С таким «сердцами» автомобили могут спокойно проходить более 300 000 км. Но что именно это за двигатели и на каких моделях их можно найти?

Начнем с французского мотора K7M, который встречается под капотами таких бестселлеров, как Renault Logan и Sandero. 8-клапанная конструкция и низкая форсировка (82—87 сил) обеспечили просто огромный ресурс — иные машины без проблем ходят и 400 000 км. Блок цилиндров чугунный, то есть ремонтопригодный. Да и к перегреву он несклонен.

Отметим и корейский двигатель серии G4FC, который с 2010 года приводит в движение Hyundai Solaris, Kia Rio, а также Hyundai Creta. У него алюминиевый блок, но с чугунными гильзами внутри. То есть даже в случае серьезных проблем, цилиндры реально расточить под ремонтный размер. Привод ГРМ — цепной, а еще есть один фазовращатель. При своевременном обслуживании «сердце» выбежит 250 000 км без «капиталки». Правда, нужно следить за «здоровьем» нейтрализатора: на большом пробеге его меняют.

Фото производителя

Возможно, кто-то с нами не согласится, но мы все же включим в подборку продукцию из Тольятти. А именно — двигатели ВАЗ−21116 и 11186, развивающие 87 сил. Они — почти копии друг друга. С сентября 2018 года в их шатунно-поршневой группе появились выточки в днище, и теперь обрыв ремня ГРМ им нестрашен. Так что подержанные «Калины», «Гранты» и «Датсуны» еще порадуют «жевучестью».

Из надувных агрегатов выделим 1,6-литровый BMW N13, выпускавшийся с 2011 по 2016 годы. Его устанавливали на модели первой и третьей серий в кузовах F20 и F30. «Трешки» нередко закупали каршеринговые компании, а их клиенты машины, как известно, не жалеют. Но «немец» с цепным приводом показал себя с лучшей стороны — можно консатировать, что серьезных проблем у него нет.

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11 апреля 2023
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