Без «косяков»: 10 машин с самыми надежными 1,6-литровыми моторами

Иногда инженеры «выкатывают» очень ресурсные агрегаты. И как правило, у них схожие технические решения. С таким «сердцами» автомобили могут спокойно проходить более 300 000 км. Но что именно это за двигатели и на каких моделях их можно найти?

Начнем с французского мотора K7M, который встречается под капотами таких бестселлеров, как Renault Logan и Sandero. 8-клапанная конструкция и низкая форсировка (82—87 сил) обеспечили просто огромный ресурс — иные машины без проблем ходят и 400 000 км. Блок цилиндров чугунный, то есть ремонтопригодный. Да и к перегреву он несклонен.

Отметим и корейский двигатель серии G4FC, который с 2010 года приводит в движение Hyundai Solaris, Kia Rio, а также Hyundai Creta. У него алюминиевый блок, но с чугунными гильзами внутри. То есть даже в случае серьезных проблем, цилиндры реально расточить под ремонтный размер. Привод ГРМ — цепной, а еще есть один фазовращатель. При своевременном обслуживании «сердце» выбежит 250 000 км без «капиталки». Правда, нужно следить за «здоровьем» нейтрализатора: на большом пробеге его меняют.