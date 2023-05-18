Фотошпионы заметили на дороге новейший Lexus TX

Судя по фотографиям, которые разместил на своих страницах портал Motor1.com, испытатели сделали все, чтобы никто не догадался, каким будет трехрядный TX, призванный навязать конкуренцию Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Однако под «сбруей» можно различить фирменную решетку радиатора: ее ожидаемо сделали очень крупной. А головная оптика, по всей видимости, будет узкая. Да и вообще, внешне «Лексус» сильно отличается от Toyota Grand Highlander.

Если говорить про техническую часть, то известно, что новинка базируется на архитектуре TNGA-K. Список силовых агрегатов держат в тайне, однако ряд экспертов предполагает — в гамме появится один топливный мотор и два гибридных.

Lexus TX должен заменить удлиненную семиместную модификацию Lexus RX. Потому маркетологи нацеливают его на семейных покупателей. Отсюда можем предположить: новинка обретет большое количество люксовых опций и систем безопасности.