Lexus представил новое поколение внедорожника GX

GX базируется на «тележке» GA-F, которая лежит в основе всех свежих бездорожников Lexus. То есть теперь в техническом плане он стал близок к таким культовым моделям, как Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX 600.

Это можно сказать, и взглянув на габариты. Длина GX — 4950 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1865 мм, а размер колесной базы равен 2850 мм. Получается, что он стал чуть крупнее и почти приблизился к трехсотому «Крузаку». Это позволило увеличить запас пространства на третьем ряду кресел, который модель сохранила.

Под капотом вместо прежнего V8 установлена 3,5-литровая V-образная «шестерка» отдачей 239 л. с. В пару идет 10-диапазонный гидромеханический «автомат». Никуда не делись и такие блага, как лонжеронная рама, постоянный полный привод с блокируемым межосевым дифференциалом Torsen и понижающая передача. Что касается подвески, то она теперь полностью независимая. При этом в качестве опции предложат и адаптивные амортизаторы.

Уже на старте продаж модель будет доступна в двух внедорожных комплектациях Overtrail и Overtrail+. Они отличаются наличием большого количества электронных помощников и 18-дюймовыми колесами, в то время как другим версиям положена 20- и 22-дюймовая «обувь».

Производство GX наладят на одном из заводов Японии, а глобальные продажи стартуют в 2024 году. Цены пока не называют.