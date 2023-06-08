Как китайские броневики Кадырова помогут ликвидировать контрнаступление ВСУ

Российские патриотические телеграм-каналы с удовольствием растиражировали выложенное Кадыровым видео, в котором он рассказывает о поступившим в распоряжение чеченского батальона, участвующего в СВО, большой партии бронеавтомобилей. Ролик, помимо прочего, демонстрирует чеченского лидера за рулем настоящей диковинки, оказавшейся в автопарке «Ахмата» — китайской бронемашины Shaanxi Baojii Tiger 4x4. Строго говоря, этот «Тигр» на самом деле не тигр. Китайские иероглифы, обозначающие его имя, переводятся как «Храбрец» или «Герой».
Мы, пожалуй, так и будем его называть — во избежание путаницы в названиях с отечественным одноклассником «китайца», полноприводным бронеавтомобилем «Тигр» ГАЗ−2330. Собственно, наличие на вооружении нашей армии и спецслужб этой машины придает появлению «китайца» дополнительную интригу. Дело в том, что сам по себе «Храбрец», выпускаемый на предприятиях Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, нам не особо-то и нужен. Потому что у нас есть отечественный «Тигр», который полностью закрывает как раз ту «экологическую нишу» на поле боя (или где-то еще), для которой предназначен китайский броневик.
Габариты у «Храбреца» и «Тигра» практически совпадают. Количество солдат в десантном отделении перевозить можно тоже почти одинаковое. У «китайца» заявлено 9 человек, у нашего — 8. Видимо, сказывается разница в комплекции типичных китайского и российского бойцов. Снаряженная масса у детища ГАЗа выше: более 5300 килограммов против 4800 у «Храбреца». Судя по всему, это связано с более мощным бронированием отечественной машины. «Китаец» держит попадание бронебойной 7,62-мм пули только в «лоб». Броню его бортов и кормы такие боеприпасы прошивают насквозь. А наш «Тигр» защищает экипаж и десант от выстрела из винтовки СВД бронебойным патроном 7,62-мм с любого направления — хоть спереди, хоть сзади, хоть сбоку.
Вооружить что наш, что китайский броневички можно много чем. От пулемета ПКТ винтовочного калибра до противотанковой ракетной установки, автоматического гранатомета или легкого ЗРК. Сообщалось об оснащении «Тигра» 30-мм автоматической пушкой. А известный публике максимум вооружения «Храбреца» — крупнокалиберный 12,7-мм пулемет.
По большому счету, что русский «Тигр», что китайский «Храбрец»: два сапога — пара. При этом что-то не слышно о дефиците российских бронированных «котиков» в частях российских ВС. Так зачем же китайский «Храбрец» чеченским формированиям? Помимо того, что лишняя бронированная «железяка» в боях с ВСУ, пытающимися изобразить решающее наступление на российские позиции, совсем не помешает?
Появление в российском околовоенном инфополе «китайцев» свидетельствует, в первую очередь, о двух вещах. Прежде всего, это первое публичное подтверждение поставок военного оборудования из Китая в интересах российской армии.
Напомним, что портал «АвтоВзгляд» уже писал о том, что развитие этого измерения российско-китайских отношений — вполне вероятный сценарий. Не исключено, что со временем дело дойдет и до более серьезных боевых систем китайского происхождения на полях сражений Украины. Особенно, если сбудутся прогнозы разномастных аналитиков о том, что в случае неудачи начавшегося «контрнаступа» бандеровцев, конфликт может перерасти в вялотекущую позиционную «войнушку» или заморозиться по корейскому сценарию.
Еще одной, не менее вероятной причиной поставки партии китайской военной техники в Россию можно назвать желание ВПК и армии Поднебесной испытать свои любимые «игрушки» в условиях реального поля боя. С этой точки зрения российско-украинская битва — идеальный полигон для совершенствования удачных решений и выявления конструкторских провалов. Что же касается «восьми китайских храбрецов» в руках кадыровских подразделений, то не стоит ожидать от их применения в боевых условиях каких-то сенсаций. И серьезное влияние на ход боевых действий они оказать не смогут. Но, как говорится — «мелочь, а приятно».