Как китайские броневики Кадырова помогут ликвидировать контрнаступление ВСУ

Габариты у «Храбреца» и «Тигра» практически совпадают. Количество солдат в десантном отделении перевозить можно тоже почти одинаковое. У «китайца» заявлено 9 человек, у нашего — 8. Видимо, сказывается разница в комплекции типичных китайского и российского бойцов. Снаряженная масса у детища ГАЗа выше: более 5300 килограммов против 4800 у «Храбреца». Судя по всему, это связано с более мощным бронированием отечественной машины. «Китаец» держит попадание бронебойной 7,62-мм пули только в «лоб». Броню его бортов и кормы такие боеприпасы прошивают насквозь. А наш «Тигр» защищает экипаж и десант от выстрела из винтовки СВД бронебойным патроном 7,62-мм с любого направления — хоть спереди, хоть сзади, хоть сбоку.

Вооружить что наш, что китайский броневички можно много чем. От пулемета ПКТ винтовочного калибра до противотанковой ракетной установки, автоматического гранатомета или легкого ЗРК. Сообщалось об оснащении «Тигра» 30-мм автоматической пушкой. А известный публике максимум вооружения «Храбреца» — крупнокалиберный 12,7-мм пулемет.

По большому счету, что русский «Тигр», что китайский «Храбрец»: два сапога — пара. При этом что-то не слышно о дефиците российских бронированных «котиков» в частях российских ВС. Так зачем же китайский «Храбрец» чеченским формированиям? Помимо того, что лишняя бронированная «железяка» в боях с ВСУ, пытающимися изобразить решающее наступление на российские позиции, совсем не помешает?