Новейший кроссовер Jaecoo J7 приехал в Россию

И если полноценный старт российским продажам Jaecoo J7 китайцы дадут в сентябре, то оставить предварительный заказ, «застолбив» за собой машину через интернет, можно будет уже в августе. Правда, ни цены, ни комплектации, ни модификации, ни какие-либо другие подробности о новинке пока не раскрываются. Зато уже есть фотографии — их опубликовали наши коллеги из редакции «Китайских автомобилей».

Напомним, что премьера Jaecoo J7 состоялась на прошедшем автосалоне в Шанхае. Под капотом кроссовера «прописался» 1,6-литровый турбомотор мощностью 197 л. с., а в качестве коробки передач должен выступить семиступенчатый «робот». По своим габаритам новинка сопоставима с родственным Chery Tiggo 7 Pro: ее длина — 4500 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1680 мм. Колесная база — 2672 мм.

Добавим, что помимо Jaecoo J7, российское представительство Omoda планирует в этом году вывести на наш рынок и более крупный Jaecoo J9. А пока модельная линейка «Омоды» включает два автомобиля: кроссовер C5 (по цене от 2 189 900 рублей с учетом спецпредложений) и седан S5 (от 1 909 900 целковых).