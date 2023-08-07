JAC S3 заменят в России более дорогим кроссовером

О том, что компания намерена отправить на пенсию морально устаревший «бюджетник», пишет портал «Китайские автомобили», ссылаясь на два источника в дилерском сообществе. По их данным, сменщик появится в салонах до конца этого месяца. Однако пока неясно, как будет называться новинка — JS3 или S3 Pro.

Цены начнутся с отметки 1 740 000 рублей, в то время как сейчас S3 стоит 1 399 000 деревянных.

Сначала к нам приедут машины казахстанской сборки — там модель появилась в 2022 году под именем JS3. Позже наладят поставки из Китая. А вот в КНР этот кроссовер знают как S3 Pro. И интересно, что в конце прошлого года в России выдали ОТТС именно на JS3. Согласно документу, он может быть оснащен 1,5-литровым 105-сильным бензиновым мотором, а также 1,6-литровым агрегатом отдачей 109 л. с. Оба спарены с 6-ступенчатой «механикой» либо с вариатором.

Список опций достаточен для авто такого класса. Есть шесть подушек безопасности, парктроник, ESP, климат-контроль и другие блага.

В конце отметим, что обновление давно назревало, ведь по данным «Автостат Инфо», за прошедшие полгода наши граждане поставили на учет всего 14 кроссоверов JAC S3.