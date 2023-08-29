В России появился мощный купе-кроссовер Feifan R7

Если судить по размерам и концепции, то этот «китаец» играет в одном классе с престижным Audi e-tron Sportback. Длина «азиата» — 4900 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1655 мм, а размер колесной базы равен 2950 мм. В передние двери Feifan R7 вмонтированы электроприводы, а на центральных стойках крыши установлены специальные датчики. Такая конструкция позволяет открывать автомобиль с помощью заранее установленной программы на смартфоне.

Российским покупателям предлагают только полноприводные версии. Так как это электрокар, на каждой оси у него по электромотору. Суммарная отдача силовой установки — 544 л. с. Дальность хода на одном заряде тягового аккумулятора — порядка 600 км. А разгон до первой сотни занимает всего 3,8 секунды.

В комплектации значатся такие блага как обогрев и вентиляция передних кресел, подогрев руля, панорамная крыша, отделка салона кожей, функция массажа и множество систем безопасности.

Напомним,что бренд Feifan входит в состав концерна SAIC. Электрическое кросс-купе R7 впервые представили весной 2022 года. Выпускают его на заводе в Шанхае.