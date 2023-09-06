Скоро и в России: в Иране представили кроссовер Iran Khodro Rira

Внутреннее обозначение новинки — K125. В ее основе лежит платформа IKP1, то есть локализованная в стране версия производственного решения PF1 от концерна Stellantis.

Длина Rira — 4434 мм, ширина — 2077 мм, высота — 1638 мм. То есть по своим габаритам модель сопоставима с Hyundai Creta. В моторной гамме лишь один агрегат — объемом 1,65 л мощностью 168 л. с. Пару ему составляет шестиступечатый «автомат». Привод, конечно же, только передний. Полного, скорее всего, не будет, потому как французы его просто не предусмотрели. В Европе две ведущие оси — излишество.

Что касается интерьера, то он пока не рассекречен. Ожидается, что в салоне «пропишутся» два крупных монитора. На один выводятся показания приборов и другая дорожная информация, а второй отдадут под мультимедиа и управление климатической системой.

О том, что Iran Khodro Rira привезут в Россию в 2024 году, порталу «АвтоВзгляд» рассказали представители иранской компании на международной выставке автозапчастей и компонентов MIMS−2023. Так что ждем, пока инженеры доведут модель до «кондиции» и готовимся встречать SUV у нас.