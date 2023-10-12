Три блокировки: кроссовер BAIC BJ60 приедет в Россию в следующем году

Длина большого кроссовера достигает 5020 мм, ширина — 1955 мм, высота — 1925 мм, колесная база — 2820 мм. Он оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором с 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность силовой установки составляет 266 лошадиных сил. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат» ZF с жестко подключаемым полным приводом, демультипликатором и блокировками всех трех дифференциалов. Помочь водителю справиться с бездорожьем должны девять режимов движения.

А до конца нынешнего года, как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу китайского автопроизводителя, BAIC планирует вывести на российский рынок кроссовер X7. Автомобиль получит 1,5 литровый бензиновый турбомотор мощностью 188 сил, 7-ступенчатый «робот» и передний привод. Цены на новинки пока не сообщаются.