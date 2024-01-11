Chery Tiggo 7 Pro заработал пять звезд на краш-тесте

Фото ANCAP
Cамый популярный на российском рынке кроссовер марки Chery — среднеразмерный Tiggo 7 Pro — получил пять звезд по итогам краш-теста Австралийско-азиатской программы оценки безопасности ANCAP. Машину испытали по четырем ключевым критериям.
Александр Пономарев

Как сообщает пресс-служба Chery, SUV заработал 88% из 100 возможных за защиту взрослых пассажиров, 87% — за защиту детей, 72% — за защиту пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов, а также 86% — за работу электронных систем безопасности. Столь высокие оценки обеспечили подушки безопасности и силовой каркас кузова, отмечает производитель.

В ходе испытаний по методике ANCAP проверяется работа ассистентов водителя — насколько эффективно автомобиль удерживает себя в полосе движения, применяет экстренное торможение в пробках и на перекрестках.

Между тем, начиная с 2023 года в обновленном регламенте тестов появился раздел «Спасение и эвакуация». Машины получают дополнительные баллы за функциональность открывания дверей и окон при погружении в воду, а также за бесперебойную работу окон или наличие устройства для разбивания окна. Из девяти автомобилей, оцененных ANCAP в этом году, три продемонстрировали эффективность этих показателй — в том числе и Tiggo 7 Pro.

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11 января 2024
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