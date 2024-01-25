Прайсы на кроссовер Jetour T2 опубликовали до начала продаж

Как сообщает Telegram-канал «Клуб владельцев Jetour», «паркетник» предложат российским покупателям в двух комплектациях. Базовая версия Voyage будет стоить 3 759 000 рублей, а более навороченная Expedition — 3 999 000 ₽ Автомобили должны появиться в салонах официальных дилеров марки в марте. Покупатели смогут выбрать четыре цвета кузова — черный, матовый серый, серебристый и коричневый, а также три варианта оформления интерьера — черно-красный, зелено-оранжевый и коричневый.

Габариты угловатого автомобиля составят 4785x2006x1880 мм, колесная база — 2800 мм, дорожный просвет — 220 мм. Под капотом прячется бензиновый 2-литровый турбомотор мощностью 245 л. с. и 7-ступенчатый «робот». Привод — полный, с муфтой BorgWarner шестого поколения с интеллектуальным управлением тягой и дифференциалом повышенного трения. Подвеска у Т2 независимая, со стойками Макферсон спереди и многорычажкой сзади. Автомобиль будет оснащаться колесами размерности 255/60 R19 или 255/55 R20 на выбор.