Компания BAIC презентовала россиянам свой флагманский кроссовер X75

На отечественном рынке появилась еще одна модель, которой предстоит бороться за место под солнцем в тесной нише среднеразмерных кроссоверов. Пополнение в этом «полку» обеспечил BAIC X75, сходящий с конвейера калининградского «Автотора». Новинка рынка будет продаваться у нас в четырех комплектациях. Цены стартуют от "планки чуть ниже 3 млн. рублей". Старт продаж – 25 марта.

Под капотом BAIC X75 стоит турбомотор объемом 1,5 л мощностью 177 л.с. Его турбина имеет редкую для массовых бензиновых двигателей конструкцию – изменяемую геометрию тракта, что позволяет получит 300 Ни уже с 1500 об/мин. В переднеприводной трансмисси – 7-ступенчатый «робот» ст мокрым сцеплением. Длина колесной базы машины - 2800 мм, габариты - 4745х1892х1715 мм. Монитор мультимедийки – 12 дюймов. Под ней располагается отдельный дисплей блока управления двухзонным "климатом".

Все, вроде бы, хорошо и заманчиво, но BAIC X75 придется воевать на отечественном рынке еще, как минимум, с другим детищем «Автотора» – паркетном Kaiyi X7 Kunlun. Последний обладает точно такой же колесной базой – 2800 мм. Хотя по словам департамента развития модельного ряда BAIC Ивана Бычкова, с технической точки зрения между Х7 и Х75 нет ничего общего. Г-н Бычков считает, что BAIC X75 и Kaiyi X7 не будут конкурировать на рынке между собой. По его мнению, "новичок" подойдёт людям, ищущим более богатую комплектацию кроссовера, а Х7 – для любителей более энергичной езды.

Заметим, что в 2024 году BAIC планирует вывести на российский рынок полноразмерный кроссовер BJ 60, дебют которого ожидается летом. Вторая новинка - BJ 41 – появится на нашем рынке осенью текущего года, одновременно с премьерой в Китае.

Что же касается нынешнего героя, то, заметим, российский покупатель имеет сейчас широкий выбор SUV аналогичного класса. Среди них, кроме упомянутого, Kaiyi X7 Kunlun, можно назвать Changan UNI-K (колесная база – 2890 мм) Chery Tiggo 8 Pro MAX база – 2710 мм), Geely Monjaro (2845 мм), Haval F7 (2 725 мм).