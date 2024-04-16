Jaecoo раскрыла стоимость кроссовера J8 в России

Выход на российский рынок флагманской модели бренда Jaecoo — кроссовера J8, можно считать официально состоявшимся. Китайская марка объявила цены на три комплектации своей новинки.

Jaecoo J8 для России получит 2-литровый бензиновый двигатель с наддувом. 249-сильный мотор с крутящим моментом 385 Нм агрегатирован с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7, вооружен полным приводом и подвеской CDC c регулируемой жесткостью амортизаторов. Кроссовер, как утверждает производитель, адаптирован к российским условиям эксплуатации.

Базовое оснащение Active включает в себя пакет теплых опций (обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, руля и сидений двух первых рядов), вентиляцию передних кресел, панорамную крышу, дистанционный запуск двигателя с функцией предварительного прогрева салона, два 12-дюймовых экрана, мультимедиа с беспроводным подключением по Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей, а также широкий перечень электронных ассистентов водителя. Стоить такой автомобиль, с учетом выгод по трейд-ин, будет от 3 999 000 рублей.

Фото производителя.

За 4 399 000 «деревянных» предлагается модель в версии Supreme, отличающуюся отделкой салона натуральной кожей, встроенным массажем в передних сиденьях, оттоманкой в кресле переднего пассажира, видеорегистратором, центральной подушкой безопасности для седоков первого ряда, коленной подушкой безопасности водителя, боковыми «эирбегами» на втором ряду и другими опций.

А флагманский вариант Supreme-V может похвастать интеллектуальным полным приводом с управлением вектором тяги, что подразумевает наличие системы отключения карданного вала и заднего дифференциала с двумя индивидуальными муфтами на полуосях. Такая машина стоит минимум 4 699 000 рублей. Для Jaecoo J8, который, кстати сказать, портал «АвтоВзгляд» уже протестировал, предложены пять цветов кузова и даже его двухцветное оформление, а отделка салона представлена строгим черным и уютным коричневым цветом.