Пекинский автосалон-2024: Jaecoo привезет в Россию гибридные версии J7 и J8

Бренд Jaecoo, пока представленный на российском рынке двумя кроссоверами, готовит две модификации своих автомобилей. Обе модели обзаведутся бензо-электрическими силовыми установками.

Новинки появятся у нас в 2024 году

В рамках международного автосалона в Пекине компания показала J7 PHEV и J8 PHEV, которые, как ясно из названия, являются подключаемыми гибридами с возможностью зарядки батареи от внешнего источника электричества. Визуально машины выдают свою экологичную сущность только аэродинамичными дисками и лючком, скрывающим зарядный порт, а изменения в салоне сводятся к нюансам оформления интерьера с учетом нового типа силовой установки.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», обе пекинские премьеры актуальны для России — гибридные кроссоверы китайская марка намерена привезти в нашу страну. Ожидается, что J7 PHEV и J8 PHEV появятся в продаже уже осенью 2024 года, но технические характеристики новинок для российского рынка Jaecoo пока не озвучивает.

«Оригинальные» же модели имеют агрегаты на основе бензинового турбомотора, дополненного электромоторами и 3-ступенчатой коробки передач DHT — более крупный кроссовер с 254-сильным 2-литровым двигателем ожидаемо мощнее более компактного, оснащенного 156-сильным 1,5-литровым агрегатом.