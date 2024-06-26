Chery рассекретила экстерьер и интерьер обновленного Tiggo 7 Pro Max

Компания Chery анонсировала скорый выход на российский рынок Tiggo 7 Pro Max, пережившего рестайлинг. Автомобиль появится в продаже текущим летом. Стоимость модели пока не названа, зато во всей красе показан дизайн кузова и интерьера SUV.

Оформление передней части машины с характерными диагональными элементами напоминает Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid, а в задней части появились объединенные фонари, вставка между которыми получила логотип Chery. Также поменялось оформление дисков и декор заднего бокового стекла. В качестве опции будут доступны версии в двухцветном окрасе — с черной крышей и зеркалами.

Существенно поменялся салон, где появился комплекс из двух 12,3-дюймовых экранов, переработанный центральный тоннель с новым селектором трансмиссии с прозрачной вставкой и изображением тигра. Потенциальным клиентам предложат темно-коричневый салон из экокожи с серыми матовыми вставками в передней панели и дверных картах.

1/2

По технике же без изменений: Tiggo 7 Pro Max сохранит 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 л, работающий в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Что же до привода, то останутся два варианта — с передним и полным. Для обновленной модели пообещали шесть комплектаций — Active, Active AWD, Prime, Prime AWD, Ultra и Ultra AWD. Других подробностей, в том числе и о цене новинки рынка, пока нет.