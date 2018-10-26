Skoda переписала ценники на весь модельный ряда

Прайсы на омпактный Skoda Rapid отныне начинается от 646 000 рублей, а в «максималке» авто обойдется в 1 097 000 «деревянных». С Octavia та же ситуация: она станет вашей минимум за 1 040 000 «деревянных», а в топовой комплектации модель оценили в 1 871 000. Стоимость Skoda Superb начинается от 1 583 000 «целковых», а лифтбэк в версии SportLine может потребовать и 2 997 000 рублей.

За кроссовер Skoda Kodiaq продавцу придется отдать от 1 389 000 кровно заработанных, «паркетник» в версии Laurin & Klement встанет в 2 878 000 рублей.

Возможно, чехи позволяют себе так часто поднимать цены на свою продукцию благодаря неплохому спросу на российском рынке: с начала года бренд реализовал 57 473 автомобиля (+28% по сравнению с прошлым годом), заняв восьмое место в рейтинге популярности.