В России подскочили цены почти на все модели Mitsubishi

Базовая стоимость кроссовера Mitsubishi ASX не изменилась, зато он стал дороже в четырех комплектациях с 2,0-литровым мотором мощностью 150 л. с., которые теперь стоят от 1 445 000 до 1 605 000. рублей.

Самая популярная модель марки Mitsubishi Outlander подскочила в цене на 20 000 «деревянных» во всех версиях. Это касается как обновленного, так и предшествующего варианта. Сейчас их стоимость варьируется от 1 609 000 до 2 420 000.

Mitsubishi Eclipse Cross теперь доступен по цене от 1 429 000 до 2 198 000 рублей, а Pajero Sport — от 2 229 000 до 3 097 000. Внедорожник подорожал во всех шести версиях на 20 000 — 100 000. Пикап L200 отныне предлагается в ценовом диапазоне от 1 829 000 до 2 488 000 «деревянных».

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», на днях в Бангкоке состоялась премьера нового Mitsubishi L200: несмотря на глобальные изменения, затронувшие не только дизайн, но и техническую начинку, пикап не разменял поколение, а лишь пережил глубокий рестайлинг.