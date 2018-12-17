Volkswagen поднял цены на четыре модели

Седаны VW Polo и Passat «потяжелели» на 10 000 — 40 000 «деревянных». Первый теперь предлагается в диапазоне от 639 900 до 979 900. У «Пассата» подрихтованы цены на семь комплектаций из десяти. Версия Trendline доступна за 1 819 000, а топовая Highline — за 2 189 000. Стандартный вариант обойдется, как и прежде, за 1 499 000 рублей.

Большинство версий кроссовера Tiguan подорожали на 30 000 — 50 000 целковых. Отныне вариант OffRoad стоит 1 769 000, а самая дорогая комплектация Sportline оценена в 2 519 000. Базовую модификацию Trendline подорожание не коснулось, и она предлагается по старому прейскуранту — за 1 399 000 рублей..

Крупногабаритный Teramont в декабре прибавил в цене на 50 000 — 160 000 во всех своих комплектациях. Теперь он доступен за 2 949 000 − 3 999 000 «деревянных».

Напомним, что в последний раз Volksawgen менял прайс-листы совсем недавно — в середине ноября. Тогда цены подскочили на сумму от 20 000 до 90 000 рублей.