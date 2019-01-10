На сколько подорожали автомобили в России в 2019 году

Фото: Mercedes-Benz
Ни для кого не секрет, что с повышением НДС на 2% с января автобренды автоматически переоценили всю свою продукцию на российском рынке, заложив в новый прайс даже полностью предоплаченные машины.
Светлана Ермолаева

Некоторые крупные дилеры смогли выкрутиться из довольно щекотливой ситуации, частично покрыв дополнительные расходы своих клиентов из собственного кармана. Такой льготный период продлится недолго: примерно до 20-го января.

Но не все производители кристально честно подошли к сложившийся ситуации. Как сообщает «Авторамблер», некоторые марки, помимо тех пресловутых двух процентов добавляют сверху еще немного, и это «немного» может доходить до 3,5%. В этом случае удорожание составит 5,5%.

Напомним, что заранее о вынужденном пересмотре ценников сообщила компания Mitsubishi, назвав дельту в 25 000 — 50 000 рублей. Также портал «АвтоВзгляд» писал о подорожании всего модельного ряда LADA на 15 000 — 25 000 «целковых». Автомобили Chevrolet и Cadillac увеличили стоимость сразу на 4–5%, Volkswagen, Mercedes и Ferrari — примерно на 2%, а Audi — на 2,5%.

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10 января 2019
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