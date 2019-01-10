На сколько подорожали автомобили в России в 2019 году

Некоторые крупные дилеры смогли выкрутиться из довольно щекотливой ситуации, частично покрыв дополнительные расходы своих клиентов из собственного кармана. Такой льготный период продлится недолго: примерно до 20-го января.

Но не все производители кристально честно подошли к сложившийся ситуации. Как сообщает «Авторамблер», некоторые марки, помимо тех пресловутых двух процентов добавляют сверху еще немного, и это «немного» может доходить до 3,5%. В этом случае удорожание составит 5,5%.

Напомним, что заранее о вынужденном пересмотре ценников сообщила компания Mitsubishi, назвав дельту в 25 000 — 50 000 рублей. Также портал «АвтоВзгляд» писал о подорожании всего модельного ряда LADA на 15 000 — 25 000 «целковых». Автомобили Chevrolet и Cadillac увеличили стоимость сразу на 4–5%, Volkswagen, Mercedes и Ferrari — примерно на 2%, а Audi — на 2,5%.