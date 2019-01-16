Автомобили Mercedes-Benz подорожали сразу на 310 000 рублей

Немцы прибавили до 100 000 к стоимости Mercedes-Benz A-класса: отныне ценник на седан стартует от 1 850 000 рублей, на хетчбэк — от 1 790 000. Также до сотни прирастили к прайсу на CLA (от 2 330 000 «деревянных») и CLA в кузове Shooting Brake (от 2 860 000), кроссовера GLA (от 2 310 000 «целковых») и родстера SLC (от 3 270 000 рублей).

На 100 000 — 150 000 монет разрослись цены на кроссоверы GLE (от 4 730 000), GLC (от 3 530 000) и GLC Coupe (от 3 980 000 рулей), а также на авто семейства С-класса и E-класса. Оставшиеся модели подорожали на 150 000 — 310 000 рублей.

Напомним, что за последние несколько дней поменяли прейскуранты сразу ряд брендов: Volkswagen увеличил стоимость шести моделей, компания Peugeot переоценила всю пассажирскую линейку, так же как и компания Citroёn. Не остались в стороне американцы: Jeep пересмотрел прайс-лист на четыре модели из пяти представленных. Отличилась также марки Ford, Nissan, Mitsubishi и LADA, сообщает агентство «Автостат».

Повальное подорожание связано с увеличением НДС на 2%. Хотя, за последнее время продукция автопрома и без того меняла ценны в большую сторону с завидным постоянством, становящимся привычным.