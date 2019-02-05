В России объявлены цены на новый Mercedes-Benz B-класса

Начальная вресия Mercedes-Benz B180 оснащена 1,3-литровым мотором с турбонаддувом мощностью 136 л. с., а старшая B200 — тем же силовым агрегатом, но форсированным до 163 л. с. Не исключено, что у нас в связи с налоговой политикой мощность снизят до 150 л. с., как это произошло с A-классом. Обе переднеприводные модификации укомплектованы преселективным «роботом» 7G-DCT.

Список оборудования стандартного варианта включает светодиодные фары, датчики дождя, систему активного торможения, парктроники, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев передних сидений, а также 16-дюймовые колесные диски. Цена такого автомобиля составляет минимум 2 070 000 рублей.

Mercedes B 200 оснащается иновационной медиасистемой с 10-дюймовым дисплеем и сенсорной панелью на центральной консоли, а также более дорогим оформлением салона, обогревом руля, 17-дюймовыми колесами и прлчими прелестями бытия. Эта версия оценена в 2 280 000 рублей.