Jeep вновь поднял российские цены на свои автомобили

Кроссовер Renegade в базовом исполнении — в версии Sport — подорожал в январе, а потому на сей раз его прайс остался неизменным (1 499 000 рублей). Что же до остальных трех комплектаций, то они прибавили в цене от 15 000 до 60 000 «деревянных». Longitude отныне предлагается покупателям за 1 730 000 рублей, а топовая Trailhawk — за 2 160 000 целковых.

Кроссовер Cherokee, напротив, подорожал в единственном исполнении — топовом Trailhawk. Автомобиль «потяжелел» на 16 000 рублей, согласно данным «Автостат», и теперь дилеры просят за него от 3 115 000 рублей. Прочие же комплектации сохранили свои ценники: стартовая цена «Чироки» пока еще составляет 2 255 000 целковых.

Добавим, что в январе официальные дилеры Jeep реализовали 144 машины, что на 132% больше, чем в первом зимнем месяце года минувшего.