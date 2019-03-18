23 автомобильных марки изменили цены на машины в России

К сожалению для российских поклонников бюджетных моделей марки Renault, на сумму от 10 000 до 14 000 рублей подорожали популярные седаны Logan и Logan Stepway, а также хэтчбеки Sandero и Sandero Stepway.

Другой французский производитель — концерн PSA — также подкорректировал цены на свои модели: Citroen C4 и Peugeot 408 во всех комплектациях «потяжелели» на 12 000 рублей.

Не отстает в этом смысле и наш родной автопром — УАЗ «Патриот» и «Пикап» стали дороже на 12 000 — 21 000 «деревянных», получив дополнительные комплектации. Среди китайских брендов выделился DFМ AX7, который прибавил в стоиомсти 20 000.

Ford накинул от 9 000 до 19 000 рублей на прежний ценник Focus, Fiesta и Mondeo, а Honda — 25 000 — 50 000 на кроссовер CR-V. Изменилась стоимость на продукцию KIA: все комплектации Ceed, Ceed SW, Picanto и Sorento прибавили от 5 000 до 20 000 рублей.

Ощутимее всех подорожали модели Audi: цены на седан А4, универсал А4 Avant, купе А5 и лифтбек А5 Sportback теперь выше на 180 000 — 217 000 целковых.