В России опять дорожают автомобили

Компания Lexus изменила стоиомость среднеразмерного внедорожника GX 460. Все комплектации модели стали дороже 1,5–1,7%: примерно на ₽76 000. Теперь они обойдутся в 4 612 000−5 043 000 рублей.

Все версии Jeep Grand Cherokee «потяжелели» на 30 000—100 000 рублей (на 0,9 – 1,1%) и доступны сейчас в диапазоне от 3 229 000 до 9 700 000 ₽

Porsche Panamera подорожал на 69 000—107 000 рублей, то есть на 0,7 – 1%. Его нынешняя цена варьируется от 6 651 000 до 13 061 000 рублей. Другой представитель бренда — Macan — подскочил в цене на 142 000—159 000 (на 3,5 – 3,6%), и стоит теперь 4 128 000−4 745 000 «деревянных».

Отечественный АВТОВАЗ подкорректировал стоимость только одной модели — LADA Granta. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», одни версии подешевели на 10 000 (или на 1,6 – 1,7%), а другие стали дороже на 1 000 (+0,2%).

А вот китайский кроссовер Hawtai Laville упал в цене на целых 30 000 — 50 000 рублей (на 2,7% — 4,8%), и теперь предлагается за 999 000−1 069 000 рублей.