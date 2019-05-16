В России резко подешевели внедорожники UAZ

Итак, максимальная скидка на UAZ Patriot доходит до 169 990 рублей, а базовый прайс стартует от 665 910. Стоимость Pickup можно ужать на 118 590 «целковых», а прайс-лист в этом случае начинается с суммы в 688 410.

Но чтобы добиться такой привлекательной цены, необходимо соблюсти несколько условий. Маркетологи бренда посчитали скидки таким образом: 10% вычитается, когда автомобиль покупается по госпрограммам «Семейный автомобиль» или «Первый автомобиль». Если «вездеход» приобретать в кредит, это еще минус 10%. К тому же по «Трейд ин» можно скинуть дополнительно до 75 000 рублей.

Стоит отметить, что апрельские продажи УАЗа насчитали 3445 автомобилей, поднявшись на 3% по сравнению с прошлым годом. В рейтинге бренд занял одиннадцатое место, разместившись между двумя премиальными «немцами». Всего на несколько экземпляров его опередил Mercedes-Benz с показателем в 3456 машин (10 строчка, +2%), а BMW достался 12-й пункт (3400 единиц, +13%).