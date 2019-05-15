Как ГИБДД штрафует водителей за законную перевозку детей

И это несмотря на то, что в ПДД нигде не сказано о необходимости иметь при себе документы, подтверждающие возраст перевозимого малыша. Ведь в обратном случае вам придется тратить время и нервы на обжалование составленного протокола и прочие малоприятные бюрократические процедуры судебных инстанций.

Самое абсурдное в такой ситуации, что наверняка найдется целая армия несгибаемых сотрудников ГИБДД, которых не убедит ни свидетельство о рождении, ни паспорт водителя с отметкой о законнорожденных детях.

Причина одна — эти документы не содержат фотографии ребенка, без которой невозможно установить его личность. Хорошо, если у малыша имеется загранпаспорт, а иначе придется брать справку из школы с печатью и его снимком. Выглядит все это абсурдно — но от нашей реальности никуда не деться, и многие водители вынуждены брать у учителей подобные справки и возить их с собой.