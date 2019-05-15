Как ГИБДД штрафует водителей за законную перевозку детей

Пару лет назад изменились правила перевозки детей в автомобиле. Малышей в возрасте младше семи лет необходимо возить с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. А ребят от семи до одиннадцати лет включительно достаточно пристегивать во время поездки ремнями безопасности. Но все чаще водители сталкиваются с проблемой, когда инспектор ГИБДД не в состоянии определить возраст ребенка.
Часто бывает, что ребенок, пристегнутый ремнем, но сидящий на заднем диване без детского кресла, выглядит младше своего возраста. Инспектор ДПС, неправильно определяет его года, и спокойненько оформляет протокол о правонарушение, за которое предусмотрен штраф в 3000 рублей, согласно статье 12.23 КоАП.
Увы, в условиях жестокой российской реальности все представления и разговоры о презумпции невиновности безнадежно рассыпаются в пух и прах, и простому гражданину выгоднее доказать свою правоту, чем требовать соблюдение законных прав от стража порядка. Именно по этой причине, если ваш ребенок действительно выглядит младше, лучше всегда иметь в поездке соответствующими доказательствами.
И это несмотря на то, что в ПДД нигде не сказано о необходимости иметь при себе документы, подтверждающие возраст перевозимого малыша. Ведь в обратном случае вам придется тратить время и нервы на обжалование составленного протокола и прочие малоприятные бюрократические процедуры судебных инстанций.
Самое абсурдное в такой ситуации, что наверняка найдется целая армия несгибаемых сотрудников ГИБДД, которых не убедит ни свидетельство о рождении, ни паспорт водителя с отметкой о законнорожденных детях.
Причина одна — эти документы не содержат фотографии ребенка, без которой невозможно установить его личность. Хорошо, если у малыша имеется загранпаспорт, а иначе придется брать справку из школы с печатью и его снимком. Выглядит все это абсурдно — но от нашей реальности никуда не деться, и многие водители вынуждены брать у учителей подобные справки и возить их с собой.