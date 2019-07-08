Минпромторг озвучил цену российского лимузина Aurus Senat

Точную цену глава Министерства не назвал, сказав, что прейскурант Aurus Senat обнародуют в день открытия первого дилерского центра марки. Произойдет это в августе. Но предварительный прайс на роскошную «четырехдверку» — 18 000 000 рублей.

Ранее ожидалось, что модель оценят приблизительно в 10 млн. Разница, прямо скажем, существенная. И те, кто нацелился на отечественную «роскошь», вполне могут изменить выбор, например, в сторону Mercedes-Maybach S-класса (ценник начинается от 9 560 000 рублей).

Как признался г-н Мантуров, сейчас Senat — это практически штучный продукт. Крупносерийная сборка, как уже писал портал «АвтоВзгляд», начнется не раньше конца 2020 года, когда возведут производственные мощности в Елабуге.

Помимо «Сената» (в стандартном варианте и в длиннобазном) с 598-сильным V8, дополненным «мягким» гибридом, в продуктовой линейке марки также будут внедорожник Komendant, минивэн Arsenal и даже кабриолет.

Впрочем, вряд ли «Аурус» ждет коммерческий успех. Скорее, это имиджевый продукт, который так и будут «допиливать» до начала сборочного производства, чьи сроки, кстати, легко могут сдвинуться вновь. Причем на годы.