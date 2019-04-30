Стали известны подробности о кабриолетах Aurus

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о кабриолете, собранном из Aurus Senat. Авто уже в этом году примет участие в параде Победы 9 мая, заменив на посту прежние «ЗиЛы». Какими характеристиками обладает новый парадный автомобиль?
Торжественный кабриолет во многом повторяет седан Aurus Senat: автомобиль построен на той же модульной платформе и приводится в движение 4,4-литровым мотором мощностью 598 л. с., действующим в паре с «мягким» гибридом, девятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.
Да и внешне парадная новинка копирует «четырехдверку», по крайне мере в передней части до стоек: тот же внушительных размеров «гриль», оптика, детали капота. Но есть и отличия.
«В сравнении с седаном значительно изменились обводы кузова, если смотреть на кабриолет сбоку». — цитирует г-на Мантурова информационное агентство «ТАСС».
Кроме того, разработчики приподняли подоконную линию, а подвеску опустили на 20 мм. Дверей всего две, и их размер довольно серьезно увеличен для удобства посадки задних пассажиров.
Как уже было замечено на шпионских фотоснимках, перед вторым рядом сидений установлен специальный поручень, за него можно держаться, стоя принимая парад. Есть там и стойка с микрофоном.
Кстати, салон отделан особенной влагонепроницаемой тканью, не говоря уже о мягком складном верхе. Так что кабриолету не страшны ни дождь, ни снег. Так же министр рассказал, не вдаваясь в подробности, что управляемость и устойчивость авто во время движения не уступают лучшим современным машинам.
Стоит напомнить, что по неофициальным данным кабриолет не останется уникальным автомобилем исключительно для торжественных моментов. Модель с открытым верхом пополнит продуктовую линейку марки и будет предложена потребителю.