Стали известны подробности о кабриолетах Aurus

Фото: Aurus
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о кабриолете, собранном из Aurus Senat. Авто уже в этом году примет участие в параде Победы 9 мая, заменив на посту прежние «ЗиЛы». Какими характеристиками обладает новый парадный автомобиль?
Светлана Ермолаева

Торжественный кабриолет во многом повторяет седан Aurus Senat: автомобиль построен на той же модульной платформе и приводится в движение 4,4-литровым мотором мощностью 598 л. с., действующим в паре с «мягким» гибридом, девятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Да и внешне парадная новинка копирует «четырехдверку», по крайне мере в передней части до стоек: тот же внушительных размеров «гриль», оптика, детали капота. Но есть и отличия.

«В сравнении с седаном значительно изменились обводы кузова, если смотреть на кабриолет сбоку». — цитирует г-на Мантурова информационное агентство «ТАСС».

Кроме того, разработчики приподняли подоконную линию, а подвеску опустили на 20 мм. Дверей всего две, и их размер довольно серьезно увеличен для удобства посадки задних пассажиров.

Фото: ТАСС

Как уже было замечено на шпионских фотоснимках, перед вторым рядом сидений установлен специальный поручень, за него можно держаться, стоя принимая парад. Есть там и стойка с микрофоном.

Кстати, салон отделан особенной влагонепроницаемой тканью, не говоря уже о мягком складном верхе. Так что кабриолету не страшны ни дождь, ни снег. Так же министр рассказал, не вдаваясь в подробности, что управляемость и устойчивость авто во время движения не уступают лучшим современным машинам.

Стоит напомнить, что по неофициальным данным кабриолет не останется уникальным автомобилем исключительно для торжественных моментов. Модель с открытым верхом пополнит продуктовую линейку марки и будет предложена потребителю.

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30 апреля 2019
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