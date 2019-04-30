Стали известны подробности о кабриолетах Aurus

Торжественный кабриолет во многом повторяет седан Aurus Senat: автомобиль построен на той же модульной платформе и приводится в движение 4,4-литровым мотором мощностью 598 л. с., действующим в паре с «мягким» гибридом, девятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Да и внешне парадная новинка копирует «четырехдверку», по крайне мере в передней части до стоек: тот же внушительных размеров «гриль», оптика, детали капота. Но есть и отличия.

«В сравнении с седаном значительно изменились обводы кузова, если смотреть на кабриолет сбоку». — цитирует г-на Мантурова информационное агентство «ТАСС».

Кроме того, разработчики приподняли подоконную линию, а подвеску опустили на 20 мм. Дверей всего две, и их размер довольно серьезно увеличен для удобства посадки задних пассажиров.