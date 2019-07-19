АВТОВАЗ объявил цены на LADA XRAY Cross с вариатором

Фото АВТОВАЗ
Спустя месяц после начала производства LADA XRAY Cross в новой комплектации тольяттинский производитель сообщил о его ценах. Как оказалось, разница между версиями с «механикой» и «вариатором» составляет 50 000 рублей.
Иван Флягин

Внедорожная версия LADA XRAY Cross получила бесступенчатую трансмиссию Jatco JF015E, а также мотор Renault H4Mk объемом 1,6 л мощностью 113 л. с.

Новинка предлагается в четырех комплектациях: Classic/Optima по цене 841 900 рублей, Comfort — за 884 900, Luxe — за 934 900. Топовый вариант Luxe/Prestige доступен за 966 900.

Напомним, что цены на LADA XRAY Cross с механической коробкой передач варьируются от 754 900 до 913 900 «деревянных». Речь идет о машинах с бензиновым двигателем объемом 1,8 л мощностью 122 л. с., которые предлагаются в пяти комплектациях.

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19 июля 2019
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