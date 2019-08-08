Автомобили Peugeot и Citroёn подешевели на 250 000 рублей

Под акцию попали грузопассажирские фургоны Peugeot Boxer и Citroёn Jumper. В течение месяца покупка такого авто 2018 года производства обойдется в 1 709 000 рублей, а машину, собранную в 2019-м, можно купить за 1 759 000.

Напомним, что Boxer и Jumper предложены, как в цельнометаллическом кузове, так и в качестве шасси. Причем на выбор покупателя объем кузова варьируется от 8 до 17 куб. м. — в зависимости от длины и высоты автомобиля. Оба «француза» приводятся в движение 130-сильным дизелем объемом 2,2 л, выступающем в паре с шестиступенчатой «механикой».

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