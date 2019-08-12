В России подорожали автомобили марки MINI

Таким образом MINI One Jonh Cooper Works прибавил в цене 84 600 рублей и теперь доступен за 2 034 600. Речь идет о самой мощной версии с бензиновым мотором объемом 2 л (231 л. с.) и механической коробкой передач.

При этом прайсы на остальные комплектации хетчбэка не изменилась и авто стоят как и прежде — от 1 460 000 «деревянных» за стандартный вариант Cooper с бензиновым двигателем 1,5 л (136 л. с.) и «автоматом».

В свою очередь универсал Clubman подорожал во всех версиях на 350 000 рублей. Теперь его цена стартует от 1 990 000 за базовый Cooper с бензиновым двигателем 1,5 л (136 л. с.) и механической коробкой передач.

Полноприводная комплектация Cooper S All 4x4 с бензиновым мотором 2 л (192 л. с.) и «механикой» отныне предалагаеттся за 2 395 000 рублей, а топовый John Cooper Works с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 314 л. с. и «автоматом» стоит 2 493 800.