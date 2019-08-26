Автомобили Toyota подешевели на 400 000 рублей

Больше всего можно сэкономить, обратив свой взор на легендарный Toyota Land Cruiser. За отданную в трейд-ин «старушку» будущий «тойотовод» получит 350 000 рублей дисконта, не считая бонуса от дилера. Неплохо для сезонного предложения при выборе 200-ки «Крузака».

Впрочем, и на покупке Prado есть возможно выгадать около 300 000 рублей. Чуть меньше — 200 000 «деревянных» — можно оставить в кошельке при обмене старого «железного коня» на новый седан Toyota Camry. А 175 000 в российской валюте составит экономия в случае покупки Toyota Corolla и компактного кроссовера C-HR.

Осенью японцы откроют продажи популярного у нас кроссовера Toyota RAV4, но уже в новом поколении — предшественник покинул конвейер, дилеры распродают остатки. Но условия продаж на эту модель обсуждаются индивидуально.