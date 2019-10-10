В России дешевеют подержанные машины

Машины с пробегом стала доступнее в 12 крупнейших городах. Минимально они подешевели — на 0,2% — в Санкт-Петербурге, а самое ощутимое падение цен — до 8,7% — произошло в Красноярске. При этом наиболее низкий средний прайс на подержанное авто зафиксирован в Волгограде — 347 000 рублей, что на 6% дешевле, чем по России в целом.

Самый дорогой вторичный рынок по-прежнему находится в столице, где автомобили с пробегом обойдутся в среднем 537 000 рублей, и это на 45% дороже среднероссийского прейскуранта.

Традиционно большинство наших соотечественников выбирают подержанные LADA по средней цене 149 000 рублей. В Москве и Питере наиболее востребованы нмецкие модели, а в Краснодаре, в Сибири и на Дальнем Востоке лидируют «японцы». Среди самых популярных иномарок с пробегом оказались Ford Focus, Hyundai Solaris, Daewoo Nexia и KIA Rio.