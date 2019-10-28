Как размер дисков и шин влияет на поведение автомобиля

Ездовые характеристики автомобиля напрямую зависят от диаметра диска и профиля шины. Те покрышки, где высота профиля (его обозначает вторая цифра) меньше 55%, считаются низкопрофильными: 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 R18 и так далее.

Минусы низкопрофильной резины

Чем ниже профиль шины, тем больше диаметр диска, и тем хуже резина гасит огрехи дорожного покрытия и лучше транслирует в салон рельеф полотна. Пассажиры, едущие в такой машине по неровной, разбитой дороге, обречены на толчки и тряску.

Мало того, страдать от этого будут не только люди в салоне, но и подвеска автомобиля, элементы которой будут принимать удар на себя. Вместе с износом ходовой части сокращается эксплуатационный период такой резины. Из-за увеличенного пятна контакта шины с дорогой, она, как правило, более склонна к шуму, а также может усилить эффект аквапланирования на мокрой дороге. Такие покрышки капризны даже к малейшему отклонению внутреннего давления от нормы. В конце концов, они дороже обычных шин, как и выше тариф на их монтаж при замене.