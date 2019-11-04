Как изменялись цены на новые автомобили в октябре

На 20 000—50 000 рублей подорожали два премиальных корейских седана в большинстве комплектаций — Genesis G80 и G90. Компания Hyundai подняла цены на все свои «четырехдверки» — Solaris, Elantra и Sonata, нарастив от 5000 до 20 000 «целковых» на эти авто почти во всех вариантах.

Японцы переоценили флагманский кроссовер Nissan Murano вслед за тремя другими — Terrano, Qashqai и X-Trail, но лишь в топе. Прайс такого «паркетника» с 3,5-литровым V6 мощностью 249 л. с., вариатором и полным приводом вырос на 40 000 рублей.

Кроме того, к прейскуранту седана Citroёn C4 «прикрутили» 12 000. Премиальные «паркетник» BMW X1 и недавно вышедшее на рынок четырехдверное купе 8-Series Gran Coupe подорожали на 10 000 и 70 000 «деревянных» соответственно.

Зато Volkswagen Tiguan и Amarok подешевели: кроссовер — на 50 000, а пикап — сразу на 273 000 рублей, правда, только в отдельных комплектациях. Кстати, прайсы на последний постоянно меняются: в середине октября внедорожник с грузовой платформой дорожал на 60 000 ₽