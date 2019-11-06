Как подскочила за год средняя цена на новый автомобиль в России

Средневзвешенная цена на легковой автомобиль в России достигла 1 536 000 рублей. Такая сумма получилась у аналитиков агентства «Автостат», учитывающих при подсчетах среднюю рекомендованную дистрибьюторами стоимость машин и объемы их продаж в различных комплектациях с января по сентябрь 2019 года.

Кстати, средневзвешенный ценник на иномарки не сильно превзошел вышеупомянутый показатель и составил 1 795 000 рублей (+9,6%). Самый высокий средний прайс оказался у «британцев» Land Rover — 6 247 000 «целковых».

На покупку авто российских брендов в среднем уходило по 662 000 рублей (+6,7%), что практически в 3 раза меньше, чем на приобретение продукции зарубежных марок. Итак, средневзвешенная цена автомобиля LADA приравнялась 649 000, а стоимость внедорожников UAZ составила 937 000 рублей.

Напомним, что с большой долей вероятности после Нового года российских покупателей ждет еще один резкий скачок цен на автомобили. На этот раз причиной будет увеличение утилизационного сбора. Именно эту меру предложил Минпромторг, дабы компенсировать вынужденное снижение ввозных пошлин с 17% до 15% по требованию Всемирной торговой организации (ВТО).