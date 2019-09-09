Названы самые дешевые иномарки в России

Лидером рейтинга стал японский седан Datsun on-DO. Правда, «японцем» эту «четырехдверку» можно назвать с натяжкой. Авто, чье производство стартовало в 2014 году, — совместное детище инженеров АВТОВАЗа и Nissan. Модель построена на одной платформе с LADA Granta. Ценник на on-DO с 87-сильным мотором начинается от 490 000 рублей.

Второе место досталось хетчбэку Datsun mi-DO, поселившемуся на базе канувшей в Лету LADA Kalina. Пятидверка оценивается в 555 000 рублей. В третью и четвертую строку вписались Renault Logan и Sandero. Покупка этих автомобилей обойдется в 577 000. Правда, если брать в расчет машины, собранные в 2018 году, то их прайс еще более гуманный — 539 000 «целковых».

Пятерку иномарок-«бюджетников» замыкает недавно вернувшийся узбекский Ravon R2 — брат-близнец сидят на мощностях Волжского автозавода.