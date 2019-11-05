Как прокуратура «отмазывает» мажоров от ответственности за страшные ДТП

Авария, о которой идет речь, произошла еще в конце февраля 2017-го года на двухполосном шоссе, соединяющем подмосковное Раменское и «малую бетонку» — трассу А107. Тогда старенький VW Sharan пенсионера Виктора Евдокименко мирно стоял, пропуская встречный транспорт, чтобы повернуть влево на прилегающую дорогу. В этот момент ему прямо в лоб «прилетела» Skoda Octavia под управлением Антона Ткачева — молодого человека 1992-го года рождения.
Согласно полицейскому протоколу и показаниям свидетелей ДТП, болид под управлением дерзкого гонщика двигался по встречной полосе, столкновение произошло «без признаков торможения», а спидометр на приборной панели чешского авто замер на отметке 140 км/ч. Sharan отбросило от места аварии на 40 метров.
После аварии у Евдокименко оказалаись сломаны нога, челюсть, сломаны пять ребер, отбиты легкие плюс многочисленные ушибы и ссадины. Впоследствии экспертиза установила, что он получил вред здоровью средней тяжести. Было заведено уголовное дело по факту нарушения ПДД, приведшего к таким последствиям. Тянулось оно удивительно неспешно.
Виновник аварии не являлся к следователю, ссылаясь на то, что проходит реабилитацию. Правоохранителей это, судя по словам дочери Евдокимова, не сильно напрягало. Возможно, это как-то связано с тем фактом, что Антон Ткачев приходится родным сыном отнюдь не последнему «на районе» человеку — гендиректору АО «Тепловодоканал города Бронницы» Виктору Ткачеву.
Как бы то ни было, но удивительным образом в том уголовном деле толком ничего не происходило в течении года — вплоть до 5 февраля 2018-го, когда его передали в следственный комитет Раменского района Московской области следователю Давыдову А. В. Но и передача в СК почти не добавила скорости уголовному производству.
Так, автотехническую экспертизу для установления виновника ДТП назначили на 24 апреля 2018 года. На осмотр машин, по словам дочери пострадавшего, у которого, к слову, сил ни на какие тяжбы уже не осталось, никто не выезжал. Экспертизу провели по фотографиям. И только 23 июля 2018 года потерпевший получил постановление, где говорилось, что Ткачев А. В. нарушил ряд правил ПДД, что привело к ДТП.
С этой бумагой представители Евдокименко обратились за возмещением по ОСАГО в страховую компанию, с полисом которой ездил Антон Ткачев. Оказалось, в довесок ко всему, что полис — фальшивка, и ущерб страховщик покрывать не будет.
Евдокименко пришлось обращаться в Раменский суд — по поводу возмещения материального и морального ущерба Ткачевым Антоном Викторовичем. Первое заседание состоялось 17 декабря 2018 года.
Но на нем внезапно выяснилось, что прокуратура города Раменское еще 17 сентября того же года… отменила постановление, в котором гражданин Ткачев был назван виновником аварии и отправила дело на повторное расследование.
Процесс запустили по второму кругу. Вновь состоялась автотехническая экспертиза. Спустя два года на место аварии выезжали Евдокименко В. И. и Ткачев А. В. с адвокатами, а также свидетель Дьянкович Л. С., который подтвердил свои показания. На свет появилось новое постановление следователя, датированное 16 мая 2019 года. В нем, как и в предыдущем, было указано, что Ткачев нарушил ряд правил ПДД, что привело к ДТП.
И снова был подан гражданский иск в его адрес в Раменский городской суд. Но в ходе одного из заседаний неожиданно выяснилось, что Ткачев Антон Викторович подал встречный гражданский иск против Виктора Евдокименко — на основании еще одного постановления раменской прокуратуры. В нем она чудесным образом отменила результаты уже повторной экспертизы и внезапно постановила, что достоверно установить обстоятельства и причины происшествия не представляется возможным!
Характерно, что гражданский иск Ткачева в суде оказался уже через день после появления на свет этого шедевра прокурорского творчества. Видимо, молодой человек имеет привычку ночевать под дверью кабинета прокурора. Иная причина такой оперативности подачи иска просто в голову не приходит.
Ведь, например сторона Евдокименко всегда узнавала о появлении подобных прокурорских документов исключительно случайно, через месяцы после их появления на свет. Хотя, возможно, раменская прокуратура просто не хотела беспокоить пенсионера подобными «пустяками».
Что же в результате? Оба судебных иска сейчас объединены в совместное производство. По словам дочери пострадавшего Евдокименко, в его рамках назначена уже третья автотехническая экспертиза, выполнять которую поручено организации, в которой трудится… адвокат гоночного сына главы бронницкого тепловодоканала!
Таким образом можно констатировать поразительную концентрацию как-бы случайных совпадений в одном деле! При таком мощном режиме благоприятствования со стороны местной прокуратуры мажор районного масштаба просто ни при каких обстоятельствах получить по заслугам не может.
Заметим, что столь незамутненная правовая ерунда творится не где-нибудь, а в 50 км от здания Генпрокуратуры России, в ближайшем Подмосковье. Что тут удивляться безнаказанности представителей «колхозных элит» из более отдаленных от столицы населенных пунктов?..