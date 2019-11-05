Как прокуратура «отмазывает» мажоров от ответственности за страшные ДТП

Процесс запустили по второму кругу. Вновь состоялась автотехническая экспертиза. Спустя два года на место аварии выезжали Евдокименко В. И. и Ткачев А. В. с адвокатами, а также свидетель Дьянкович Л. С., который подтвердил свои показания. На свет появилось новое постановление следователя, датированное 16 мая 2019 года. В нем, как и в предыдущем, было указано, что Ткачев нарушил ряд правил ПДД, что привело к ДТП.

И снова был подан гражданский иск в его адрес в Раменский городской суд. Но в ходе одного из заседаний неожиданно выяснилось, что Ткачев Антон Викторович подал встречный гражданский иск против Виктора Евдокименко — на основании еще одного постановления раменской прокуратуры. В нем она чудесным образом отменила результаты уже повторной экспертизы и внезапно постановила, что достоверно установить обстоятельства и причины происшествия не представляется возможным!

Характерно, что гражданский иск Ткачева в суде оказался уже через день после появления на свет этого шедевра прокурорского творчества. Видимо, молодой человек имеет привычку ночевать под дверью кабинета прокурора. Иная причина такой оперативности подачи иска просто в голову не приходит.

Ведь, например сторона Евдокименко всегда узнавала о появлении подобных прокурорских документов исключительно случайно, через месяцы после их появления на свет. Хотя, возможно, раменская прокуратура просто не хотела беспокоить пенсионера подобными «пустяками».