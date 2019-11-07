Объявлены цены на новый купе-кроссовер Haval F7x

Новый купе-кроссовер Haval F7x, чей официальный выход на российский рынок состоялся в ноябре текущего года, неплохо «упакован» даже в базовой версии «Comfort».

Она подразумевает светодиодные передние «противотуманки» и задние блок-фары, многофункциональное рулевой колесо с кожаной отделкой и системой обогрева, 7-ступенчатый «робот» в трансмиссии, 190-сильный турбомотор, систему выбора режима движения, бесключевой доступ и запуска двигателя «с кнопки», 9-дюймовый «тач-скрин» мультимедийной системы на центральной консоли с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, а также обогрев «лобовухи» в зоне покоя дворников, регулировку наклона спинок сидений заднего ряда и прочее.

Haval F7x будет предлагаться покупателю как переднеприводном, так и в полноприводном варианте. Стоимость модели F7x будет аналогична F7: стартовая цена нового китайского кросс-купе установлена на уровне 1,55 млн рублей за переднеприводную версию модели.